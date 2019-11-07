Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i ağır 4 yaralı

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık mevkisinde seyir halinde olan Ahmet Y. idaresindeki otomobil, önünde seyreden Mehmet B. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüleri ile 2 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis, başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Bu arada kazazedelere ilk müdahaleyi olay yerinden tesadüfen geçen sağlık görevlileri yaptı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.