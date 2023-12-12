Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 4 kişi ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışı mevkiinde, tünel çıkışında arıza yapan bir otomobili tamire götürmek üzere olay yerine gelen yol yardım çekicisine ve yardım için duran bir otomobile, otoyolda seyir halinde olan başka bir araç çarptı.

3 aracın karıştığı kazada 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı otoyol üzerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, kazaya neden olan aracın hiç şerit değiştirmeden ve fren yapmadan duran araçlara çarptığı görülüyor.