Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 4 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.



Otoyolun İstanbul istikameti Akyazı kesiminde J.İ. yönetimindeki otomobille aynı yönde seyreden Ö.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan J.İ, T.K, A.K. ve F.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.