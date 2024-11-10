Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: İki kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık mevkisinde 09 NB 300 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak seyir halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyere çarparak durabildi.



Biri kamyon 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Bariyere çarpan otomobilde sıkışan sürücü, ekipler ile çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.



Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.