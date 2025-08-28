Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Jandarma aracı su kanalına düştü... Yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ve jandarma aracı kazaya karıştı. TIR'ın çarptığı araç su kanalına düştü. Kazada 2'si jandarma 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişeleri'nde, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki TIR, gişelerde görevli jandarma aracı ile bu sırada işlem yaptıran bir sürücüye çarptı.

Jandarma aracı kazanın etkisiyle sürüklenip, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Jandarma aracı su kanalına düştü... Yaralılar var - 1 Olay yerinden ilk görüntüler

Kazada yaralanan 2'si jandarma 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken gişelerdeki araç geçişi kontrollü sağlandı.

TIR ile jandarma aracı çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

