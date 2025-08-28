Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Jandarma aracı su kanalına düştü... Yaralılar var

Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişeleri'nde, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki TIR, gişelerde görevli jandarma aracı ile bu sırada işlem yaptıran bir sürücüye çarptı.



Jandarma aracı kazanın etkisiyle sürüklenip, şarampole devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.