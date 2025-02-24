Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı istikametinde TIR, yolcu otobüsüne çarptı.
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan ilçesi Odayeri mevkisi İstanbul Havalimanı istikametinde TIR, yolcu otobüsüne çarptı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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