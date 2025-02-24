Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı istikametinde TIR, yolcu otobüsüne çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı

'da Eyüpsultan ilçesi Odayeri mevkisi İstanbul Havalimanı istikametinde TIR, yolcu otobüsüne çarptı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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