Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan konsolosluğuna ait otomobil devrildi: 4 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Akmeşe mevkisinde Kazakistan konsolosluğuna ait olduğu öğrenilen 06 CD 7057 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak dijital uyarı tabelasının ayağına çarptıktan sonra devrildi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kazakistan Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu ve iş adamı Halil Uluer, eşi Fatma Uluer, Ahmet Demirhan'ın olay yerinde öldüğü anlaşıldı.



Kazada ağır yaralanan Ayşe Demirhan ise kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı, bölgede incelemede bulundu.



Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı.



Öte yandan ekipler, vinçle uyarı tabelasının kaldırılması için çalışma başlattı.