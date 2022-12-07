Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal madde paniği bakanlığı harekete geçirdi

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe kavşağında yol kenarına kimyasal madde döküldüğü ihbarı yapılmasına üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, boş araziye dökülen atık ihbarının ardından ekipler tarafından temizlik işleminin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Atıklar, lisanslı bertaraf tesisine gönderilirken döken şahıs veya firmaların tespit edilmesi ilgili çalışmaların yapıldığı ve idari yaptılarımların uygulanacağı ifade edildi.



NE OLMUŞTU?

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağı bağlantısına kaçak olarak bırakılan yaklaşık 30 çuval kimyasal madde yağmur nedeni ile suya temas edince tepkimeye girerek kötü koku ve duman saçmıştı.

Çevreden geçen vatandaşların fark ettiği duman ve koku sonrası ekiplere haber verilmişti. AFAD’a bağlı ekipler özel korumalı kıyafetler ile kimyasal maddeden numune almıştı.

İlk gözlemlemelere göre, 'demir cüruf' diye adlandırılan kimyasal madde itfaiye ekiplerinin kapama yöntemi ile soğutma çalışması yapmıştı.