Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal madde paniği bakanlığı harekete geçirdi

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Yol Ayrımı mevkisine kaçak şekilde bırakılan kimyasal madde ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri inceleme yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada kamera kayıtlarının sürdüğünü belirtirken “Atıklar bölgeden temizlenerek lisanslı bertaraf tesisine gönderilmiştir” dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal madde paniği bakanlığı harekete geçirdi

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal madde paniği

'nda kimyasal madde paniği

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe kavşağında yol kenarına kimyasal madde döküldüğü ihbarı yapılmasına üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal madde paniği bakanlığı harekete geçirdi - 1

Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, boş araziye dökülen atık ihbarının ardından ekipler tarafından temizlik işleminin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Atıklar, lisanslı bertaraf tesisine gönderilirken döken şahıs veya firmaların tespit edilmesi ilgili çalışmaların yapıldığı ve idari yaptılarımların uygulanacağı ifade edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal madde paniği bakanlığı harekete geçirdi - 2

NE OLMUŞTU?

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağı bağlantısına kaçak olarak bırakılan yaklaşık 30 çuval kimyasal madde yağmur nedeni ile suya temas edince tepkimeye girerek kötü koku ve duman saçmıştı.

Çevreden geçen vatandaşların fark ettiği duman ve koku sonrası ekiplere haber verilmişti. AFAD’a bağlı ekipler özel korumalı kıyafetler ile kimyasal maddeden numune almıştı.

İlk gözlemlemelere göre, 'demir cüruf' diye adlandırılan kimyasal madde itfaiye ekiplerinin kapama yöntemi ile soğutma çalışması yapmıştı. 

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