Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs devrildi: 3 ölü

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy Reşadiye kesiminde yoldan çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada üç kişi hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 23.01.2022 - 13:12

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs devrildi: 3 ölü

İlişkili Haberler

İstanbul'da İzlanda kışı: Kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da İzlanda kışı: Kar yağışı etkili oluyor

Amasya'da yolcu otobüsü karlı yolda kaza yaptı: 30 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü karlı yolda kaza yaptı: 30 yaralı

İstanbul'da TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

Emniyet kemerleri takılı olmayan yolcular camdan fırladı. Kısa sürede bölgeye gelen kurtarma ekipleri, otobüste sıkışan yolcuları tahliye etti. Savrulan yolcu olma ihtimaline karşı ormanlık alanda arama yapıldı.

Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken 19 yolcu yaralandı.

Henüz kazanın nedeni belirlenemezken olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan Kuzey Çevre Otoyolu'na sevk edilen vinç ile otobüs kaldırılarak aracın altında yolcu olup olmadığı kontrol edildi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri de aramalara katıldı. Kuzey Çevre Otoyolu trafik ekipleri bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...