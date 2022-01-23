Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs devrildi: 3 ölü

İstanbul'da TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.



Emniyet kemerleri takılı olmayan yolcular camdan fırladı. Kısa sürede bölgeye gelen kurtarma ekipleri, otobüste sıkışan yolcuları tahliye etti. Savrulan yolcu olma ihtimaline karşı ormanlık alanda arama yapıldı.



Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken 19 yolcu yaralandı.

Henüz kazanın nedeni belirlenemezken olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan Kuzey Çevre Otoyolu'na sevk edilen vinç ile otobüs kaldırılarak aracın altında yolcu olup olmadığı kontrol edildi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri de aramalara katıldı. Kuzey Çevre Otoyolu trafik ekipleri bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.