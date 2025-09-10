Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil ile kamyonet çarpıştı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönünde S.S.'nin kullandığı otomobil ile aynı yöne seyreden A.A. idaresindeki kamyonet, Kocaeli İzmit kesimi Atalay Coşkunoğlu Tüneli'nde çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü S.S. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve otoyol işletmesi ekipleri sevk edildi.



Yaralı kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle İstanbul yönünde bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.