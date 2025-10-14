Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil, kamyonete çarptı: 3 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Edirne istikametinde seyreden bir otomobil, aynı yönde ilerleyen kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobilin sürücüsü ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kazada kamyonet devrilirken, otomobilde büyük çapta hasar oluştu.



Bölgede bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



Öte yandan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomobilin kazadan hemen önce trafikte tehlikeli bir şekilde zikzaklar çizerek ilerlediği görülüyor.