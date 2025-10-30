Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil TIR'ın altına girdi: Bir can kaybı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Silivri Fenerköy mevkiinde, Edirne istikametinde seyreden B.A. yönetimindeki otomobil, sabah saatlerinde aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü B.A. araçta sıkıştı.

Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.