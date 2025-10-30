Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil TIR'ın altına girdi: Bir can kaybı var
İstanbul'un Silivri ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Silivri Fenerköy mevkiinde, Edirne istikametinde seyreden B.A. yönetimindeki otomobil, sabah saatlerinde aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.
Kazanın etkisiyle TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü B.A. araçta sıkıştı.
Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Otoyolda güvenlik önlemi alınırken sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastane morguna götürüldü.
TIR sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken TIR şoförünün jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- İstanbul Silivri
- Kuzey Marmara Otoyolu