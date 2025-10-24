Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil TIR'ın altında kaldı
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil TIR'ın altında kaldı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Paşaköy Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde saat 07.50 sıralarında iddiaya göre hızla ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde giden TIR’ın altında kaldı.
Kazada otomobil sürücüsü aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Jandarma ekiplerinin kontrolünde TIR'ın altında sıkışan otomobil emniyet şeridine çekildi. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı.
