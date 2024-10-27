Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Ankara istikameti Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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