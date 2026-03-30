Kuzey Marmara Otoyolu'nda polis servisi kaza yaptı: Kalp masajıyla hayata döndürülen polisten acı haber

İstanbul'da polisleri görev noktasına götüren servis aracı sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyere çarptı.

Farklı araçların da karıştığı kazada çoğu polis memuru toplam 29 kişi yaralandı.

Kazada bazı otomobillerin de hasar aldığı görüldü.

İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada kazada bir polis memurunun şehit olduğu belirtildi.

Daha sonra yapılan açıklamada ise nabzı duran polis memurunun kalp masajıyla hayata döndürüldüğü duyuruldu.

Ancak akşam saatlerinde kalbi yeniden çalıştırılan polis memuru Mustafa Aydın'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit olduğu açıklandı.

Kazada yaralanan üçü ağır toplam 29 yaralının tedavileri hastanelerde devam ediyor.

Kazanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor.