Kuzey Marmara Otoyolu'nda polisleri taşıyan servis kaza yaptı: Bir polis şehit oldu, 16 polis yaralandı

İstanbul Başakşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı mevkisinde seyir halindeki bir servis aracı trafik kazasına karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

Kazada ilk belirlemelere göre bir polis memuru şehit oldu, biri ağır 16 polis yaralandı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.