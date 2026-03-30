Kuzey Marmara Otoyolu'nda polisleri taşıyan servis kaza yaptı: Bir polis şehit oldu, 16 polis yaralandı
30.03.2026 09:53
Kaza Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı mevkisinde meydana geldi.
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kazada bir polis memuru şehit oldu, biri ağır 16 polis yaralandı.
İstanbul Başakşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı mevkisinde seyir halindeki bir servis aracı trafik kazasına karıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.
Kazada ilk belirlemelere göre bir polis memuru şehit oldu, biri ağır 16 polis yaralandı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.