Kuzey Marmara Otoyolu'nda polisleri taşıyan servis kaza yaptı: Kalbi duran polis hayata döndürüldü

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında sabah saatlerinde polisleri görev noktasına götüren servis aracı bariyere çarptı.

Kazada farklı araçların da hasar aldığı görüldü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Valilik, kazada şehit olduğu belirtilen polis memurunun hastanede kalp masajıyla hayata döndüğünü açıkladı.

Kazada dördü ağır toplam 30 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında şehit olduğu açıklanan polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür. Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.”