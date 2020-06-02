Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

İstanbul Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Anadolu Ajansı 02.06.2020 - 15:12

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Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru Köy Kavşağı Edirne istikametinde seyir halindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine su kanalına devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafik akışına kapatılırken, TIR'daki malzemelerin taşınması ve aracın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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