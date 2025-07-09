Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi: 2 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe geçişinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır devrildi. 2 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe geçişi Paşaköy mevkisinde Edirne yönünde seyreden TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptıktan sonra, yol kenarındaki boş araziye devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde TIR'da sıkışan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından, 2 kişinin cenazesi bulundukları yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.