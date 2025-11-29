Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR şarampole devrildi
29.11.2025 15:41
AA
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Beykoz mevkisinde seyreden O.Ö.'nün kullandığı TIR, yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Bariyerleri aşarak şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü O.Ö. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin şarampole devrilen TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.