Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan ilçesi Odayeri mevkisi İstanbul Havalimanı istikametinde TIR, yolcu otobüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle TIR devrildi. Otobüs ise şarampole yuvarlandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk gelen bilgilere göre ciddi bir şekilde yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.