Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı istikametinde TIR, yolcu otobüsüne çarptı. İlk gelen bilgilere göre ciddi bir yaralanma yaşanmazken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza

'da Eyüpsultan ilçesi Odayeri mevkisi İstanbul Havalimanı istikametinde TIR, yolcu otobüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle TIR devrildi. Otobüs ise şarampole yuvarlandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk gelen bilgilere göre ciddi bir şekilde yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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