Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 2 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Emirli mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi.

Yolcuların olmadığı otobüste, isimleri öğrenilemeyen şoför ve muavin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoför ve muavini ambulansla Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak Kuzey Marmara Otoyolu, Edirne İstikametini bir süre trafiğe kapattı.

Devrilen otobüsün vinç ile kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak tekrardan açıldı. Devrilen otobüste yolcuların bulunmaması olası bir faciayı önlerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.