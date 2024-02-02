Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Çekmeköy mevkiinde yolcu otobüsü, önünde ilerleyen TIR'a çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde bir yolcu otobüsü, TIR'a çarptı.

Kazada otobüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var - 1

Ekipler, otobüsün ön kısmında çarpmanın etkisiyle sıkışan yaralıları güçlükle yerinden çıkardı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var - 2

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var - 3

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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