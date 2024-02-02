Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Çekmeköy mevkiinde bir yolcu otobüsü, TIR'a çarptı.
Kazada otobüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otobüsün ön kısmında çarpmanın etkisiyle sıkışan yaralıları güçlükle yerinden çıkardı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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