Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki TIR ile bir kamyonun karıştığı kazada iki kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Çekmeköy Ömerli mevkisinde Ankara istikametine giden Servet G.'nin kullandığı TIR'a aynı yönde ilerleyen kamyon çarptı.
Bu esnada yabancı plakalı TIR, kazaya karışan kamyona arkadan çarparak durabildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyon ile TIR'da sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından iki yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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