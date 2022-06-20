Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisi Edirne istikametinde giden 61 DG 580 plakalı tırın sürücüsü, lastiğin patlaması üzerine emniyet şeridine geçerek aracını durdurdu.

Aynı istikamette seyir halindeki 34 FCN 255 plakalı TIR, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

TIR SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Lastiği patlayan TIR ise çarpmanın etkisiyle önünde duran 19 RB 742 plakalı minibüse çarptı.



Zincirleme kazanın başlangıcında emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yola dökülen mazot nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.