Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya 3 servis aracıyla 5 otomobil karıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

'nun Ümraniye mevkisi Edirne istikametinde seyreden 3 servis aracıyla 5 otomobil çarpıştı.

Kaza nedeniyle servislerden inen vatandaşlar bir süre yol kenarında beklerken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Hasar alan araçların emniyet şeridine çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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