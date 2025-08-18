Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada can veren kadının son paylaşımı yürek burktu

PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU



Kazada hayatını kaybedenlerden biri de 48 yaşındaki Şenay Demirci.



Demirci'nin Silivri Belediyesi'nde çalıştığı ve yıllık izni için memleketi Tokat'a gittiği belirlendi.



Demirci'nin Tokat'tan yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından "Hiç istemesem de gidiyorum." paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

