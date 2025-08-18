Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada can veren kadının son paylaşımı yürek burktu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek burkan sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 24'ünün tedavisi sürüyor, 2'si taburcu edildi.
ŞOFÖR GÖZALTINDA
Öte yandan, kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında otobüs şoförü gözaltına alındı.
PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU
Kazada hayatını kaybedenlerden biri de 48 yaşındaki Şenay Demirci.
Demirci'nin Silivri Belediyesi'nde çalıştığı ve yıllık izni için memleketi Tokat'a gittiği belirlendi.
Demirci'nin Tokat'tan yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından "Hiç istemesem de gidiyorum." paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
