Şehir efsanesine inanmayın, Kuzey Marmara tünellerinde ceza yazılıyor. Radarlar aktif

Kuzey Marmara Otoyolu 'nda, Gebze İzmit arasında 5 adet tünel bulunuyor. Sürücüler arasında tünellerde trafik cezası uygulanmadığı yönünde yanlış bir kanı var. Bu yanlış bilgi, bir dizi para cezası ardından ehliyete el konulmasıyla sonuçlanabilir.

Kuzey Marmara Otoyolu güzergâhında Avrupa Yakası'nda 3 adet, Anadolu Yakası'nda ise 5 adet olmak üzere çeşitli kesimlerde tüneller bulunmakta Gebze-İzmit kesiminde 4 şeritli 5 adet tünel yer almakta. Sürat limitlerine uyulmayan tüneller, Gebze İzmit arasında olanlar.

Bu otoyoldaki, T1 tüneli uzunluğu 406 metre, T2 tüneli uzunluğu 4325 metre, TF tüneli uzunluğu 399 metre, T4 tüneli uzunluğu 2 bin 224 metre ve T5 tünel uzunluğunun ise bin 479 m, Bu tünellerde 90 kilometre hız limiti var. Bu kurala rağmen, sürücüler, tünellerde hız limitlerine uymuyor ve çoğu kez 120 hatta 140 kilometre süratle tünellerden geçiyor. Kamyonlar da hız limitine uymuyor.

Tünellerde sürat yapmak, ciddi trafik kazası riskini yaratıyor ve bir kaza bütün sürücüler için ciddi risk demek. Tünel girişlerinde hız sınırları belirtiliyor, farklı bir limit belirtilmedikçe sürücülerin 90 kilometreyi aşmaması gerekiyor. Kuzey Marmara Otoyolu, yap işlet kapsamında ve bu yollarda hız limiti 140 kilometre. Tünellere yaklaşınca uyarı levhaları limiti gösteriyor ayrıca tünellerin içinde de hız uyarı levhaları var.

15 BİN LİRA TRAFİK CEZASI VAR

Tünellerin hizmet vermeye başlamasının ardından bazı sürücüler hız limitlerini dikkate almamaya başladı ve genel olarak tünel içinde hız tespiti yapılmadığına dair yaygın inanç var. Bölgede görev yapan trafik ekipleri tünellerin yanı sıra, tünel çıkışlarında ve tünellerin aralarındaki bölgelerde trafik kontrolü yapıyor, radarla hız tespiti sürekli devrede. Tünellerde 90 olan hız limitinin aşmanın kademeli cezası da var.

Örneği, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İzmit yönüne giden bir sürücü, 5 tünelde de hız limitini aşarsa, yoldaki limit olan 140 ile tünellerden geçerse, gişelere vardığında 75 bin bin liraya kadar trafik cezası ödeyebilir, bölgede trafik sistemleri aktif ve radarlar da 24 saat görev yapıyor, Cezalar da ayrımsız uygulanıyor.

EHLİYETE EL KONULABİLİR

2026 yılına ait trafik cezası uygulama rehberine göre, hız limitlerini 11 ile 15 km aşmasının cezası 2 bin lira. Yani tünellerden hız limitlerini uymamak, trafik cezasıyla sonuçlanıyor ancak daha yüksek aşımlarda ehliyete de el konulabilir.

Otoyollarda, yani, yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Örneğin, tünellerden 140 km süratle geçen bir sürücüye 15 bin lira para cezası uygulanacak, bu sürücü, hız limitini 50 kilometre aştığı için bu cezayı ödemek zorunda, ancak, eğer 51 kilometre aşsaydı yani, 141 kilometre ile geçseydi bu kez 20 bin lira para cezası ödediği gibi ehliyetine de el konulacaktı.

Yerleşim yeri dışında hız sınırını, 51-60 kilometre/saatle aşanların her seferinde 30 gün, 61-70 kilometre/saatle aşanların her seferinde 60 gün, 71 kilometre/saatten fazla aşanların her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Kuzey Marmara tünellerinin 5 adet olduğu düşünüldüğünde, her bir tünelden 145 kilometre ile geçen sürücü, gişelere kadar birden fazla radara yakalanırsa, 40 bin lira fazla ceza yiyebilir. Bu sürü limiti bir kez bile geçmiş olsa, 30 gün ehliyetine el konulacak. Bu süratle iki kez radara yakalansa bu kez ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak.

OTOYOLLARDA HIZ LİMİTİ AŞANLARA UYGULACAK PARA CEZALARI

16-20 km/s 4.000 TL

21-25 km/s 6.000 TL

26-30 km/s 8.000 TL

31-40 km/s 12.000 TL

41-50 km/s 15.000 TL

51-60 km/s 20.000 TL 30 gün ehliyete el koyma

61-70 km/s 25.000 TL 60 gün ehliyete el koyma

71 km/s ve üzeri 30.000 TL 90 gün ehliyete el koyma