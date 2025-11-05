Kuzey Marmara'da korku dolu anlar: Tekerlekte başladı, dorseye sıçradı

05.11.2025 07:55

Kuzey Marmara'da korku dolu anlar: Tekerlekte başladı, dorseye sıçradı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda malzeme yüklü kamyonda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan Çiftalan Sapağı Edirne istikametinde seyir halindeki kamyonun tekerleğinde başlayan yangın dorseye sıçradı.
 

Sürücü kamyonu emniyet şeridine çekerek yangına müdahale etmek istedi fakat kısa sürede büyüyen yangın dorseyi kapladı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatte söndürülen yangında kamyonda maddi hasar meydana geldi. Yanan kamyon, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

