Kuzey Marmara'da otomobil şantiye alanına uçtu

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil otoyol kenarındaki şantiye alanına uçtu.



Kaza, saat 11.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde gerçekleşti.

Seyir halinde olan lüks otomobil, yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil otoyol kenarında bulunan ve girişi betonlarla kapatılmış olan şantiye alanına uçtu. Otomobil çakıl taşlarının üzerinde yan şekilde durdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yeri ve çevresinde çalışma yaptı. Kaza da şans eseri yaralanan olmadı.