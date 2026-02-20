KVKK'dan TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Discord ve X'e inceleme

TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord sosyal medya platformları hakkında çocukların korunması adına resen inceleme başlatıldı.

KVKK'dan yapılan açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında işlem tesis edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir.”

BAKAN GÖKTAŞ'TAN SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ PAYLAŞIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin yakında hayata geçirileceğini bildirdi.