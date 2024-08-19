KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının ne zaman başlayacağı, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. KYK yurt başvurularıyla barınma ihtiyaçlarını karşılayacak olan öğrenciler, burs başvurularıyla da eğitim hayatlarına destek sağlayacak. KYK burs başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyurulacak. Peki, 2024-2025 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri)

2024-2025 burs tarihleri, eğitim hayatlarına maddi destek almak isteyen öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında başlayan KYK burs başvurularının, bu yıl hangi tarihlerde erişime açılacağı merak ediliyor. Peki, 2024-2025 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri) - 1

2024 YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı.

2024-2025 KYK yurt başvurularının da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

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