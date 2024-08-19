KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? (2024-2025 GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri)

2024-2025 KYK burs başvuru tarihleri, eğitim hayatlarına maddi destek almak isteyen öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında başlayan KYK burs başvurularının, bu yıl hangi tarihlerde erişime açılacağı merak ediliyor. Peki, 2024-2025 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?



KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?



Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.



Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.



Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

