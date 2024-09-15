KYK burs başvurusu ne zaman? 2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi

2024-2025 eğitim döneminin güz yarıyılı öncesi, KYK burs ve kredi başvuruları adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2024-2025 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının geride kalması ile şimdi de burs başvuruları bekleniyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman?

KYK burs başvurusu ne zaman? 2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi

Üniversitelerde güz dönemine az bir zaman kala öğrenciler, bir yandan maddi destek amacıyla burs başvurularına odaklandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin yanında olacak , öğrenim düzeylerine göre farklı miktarlarda burs ve kredilerle desteğe devam edecek.

2024-2025 / BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK burs başvuruları 2024-2025: KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? - 4
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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