NTV

KYK burs ödeme takvimi. KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2 aylık toplu ödeme mi yapılacak?

16.11.2026 12:38

KYK burs ödeme takvimi. KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2 aylık toplu ödeme mi yapılacak?
Anadolu Ajansı

KYK bursları ne zaman yatırılacak?

NTV.com.tr - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilerin eğitim hayatlarına maddi destek sağlamak amacıyla verilen KYK burslarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.

2026-2027 KYK burs sonuçlarının 6 Kasım'da açıklanmasıyla birlikte, burs almayı hak eden on binlerce öğrenci için bursların hesaplara yatırılacağı tarih sorgulanmaya başladı. 

GSB tarafından öğrencilerin hesaplarına yatırılacak olan KYK burslarının kasım ayında yatırılması halinde öğrencilere 2 aylık toplu ödeme yapılacak.  KYK bursları ne zaman yatacak?

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

 

KYK burs ödemeleri için henüz tarihler netleşmedi fakat ödemeler geçtiğimiz yıl 18-20 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı. Öğrenciler hak edişlerini ekim ayından itibaren alacakları için ödemelerin eğer kasım ayında başlarsa, ekim ve kasım aylarını kapsayacak şekilde 2 aylık toplu ödeme yapılacak.

 

Eğer ödemeler aralık ayında yapılırsa öğrenciler ödemelerini ekim, kasım ve aralık ayını kapsayacak şekilde 3 aylık toplu şekilde alacak.

Anadolu Ajansı

KYK burs ödemeleri için bekleyiş sürüyor.

KYK BURSU HANGİ GÜNLER YATIYOR?

 

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenecek. Burs ve krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatırılacak.

2026-2027 KYK BURSU NE KADAR?

 

Ön lisans ve lisans 4.000 TL

 

Yüksek lisans 8.000 TL

 

Doktora 12.000 TL

Google News kanalına abone ol
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak ister misiniz? Google News'te NTV'ye abone olun.
Abone Ol