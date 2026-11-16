KYK burs ödeme takvimi. KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2 aylık toplu ödeme mi yapılacak?
16.11.2026 12:38
KYK bursları ne zaman yatırılacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilerin eğitim hayatlarına maddi destek sağlamak amacıyla verilen KYK burslarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.
2026-2027 KYK burs sonuçlarının 6 Kasım'da açıklanmasıyla birlikte, burs almayı hak eden on binlerce öğrenci için bursların hesaplara yatırılacağı tarih sorgulanmaya başladı.
GSB tarafından öğrencilerin hesaplarına yatırılacak olan KYK burslarının kasım ayında yatırılması halinde öğrencilere 2 aylık toplu ödeme yapılacak. KYK bursları ne zaman yatacak?
KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
KYK burs ödemeleri için henüz tarihler netleşmedi fakat ödemeler geçtiğimiz yıl 18-20 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı. Öğrenciler hak edişlerini ekim ayından itibaren alacakları için ödemelerin eğer kasım ayında başlarsa, ekim ve kasım aylarını kapsayacak şekilde 2 aylık toplu ödeme yapılacak.
Eğer ödemeler aralık ayında yapılırsa öğrenciler ödemelerini ekim, kasım ve aralık ayını kapsayacak şekilde 3 aylık toplu şekilde alacak.
KYK burs ödemeleri için bekleyiş sürüyor.
KYK BURSU HANGİ GÜNLER YATIYOR?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenecek. Burs ve krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatırılacak.
2026-2027 KYK BURSU NE KADAR?
Ön lisans ve lisans 4.000 TL
Yüksek lisans 8.000 TL
Doktora 12.000 TL