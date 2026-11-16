KYK burs ödeme takvimi. KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2 aylık toplu ödeme mi yapılacak?

2026-2027 KYK burs sonuçlarının 6 Kasım'da açıklanmasıyla birlikte, burs almayı hak eden on binlerce öğrenci için bursların hesaplara yatırılacağı tarih sorgulanmaya başladı.



GSB tarafından öğrencilerin hesaplarına yatırılacak olan KYK burslarının kasım ayında yatırılması halinde öğrencilere 2 aylık toplu ödeme yapılacak. KYK bursları ne zaman yatacak?



KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ödemeleri için henüz tarihler netleşmedi fakat ödemeler geçtiğimiz yıl 18-20 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı. Öğrenciler hak edişlerini ekim ayından itibaren alacakları için ödemelerin eğer kasım ayında başlarsa, ekim ve kasım aylarını kapsayacak şekilde 2 aylık toplu ödeme yapılacak.

Eğer ödemeler aralık ayında yapılırsa öğrenciler ödemelerini ekim, kasım ve aralık ayını kapsayacak şekilde 3 aylık toplu şekilde alacak.