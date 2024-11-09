KYK burs ödemeleri 2024-2025: KYK bursu ne zaman yatacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ödemelerinin ne zaman yapılacağı, burs almaya hak kazanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İlk defa KYK bursu alacak olan öğrenciler, taahhütname onaylarını dün tamamladı. Şimdi ise gözler KYK burs ödemelerinin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak?
2024-2025 KYK burs ödemeleri için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanan KYK burs başvuru sonuçlarıyla birlikte, 2024-2025 eğitim öğretim yılında burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak?
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.
KYK BURS ÖDEMESİ NASIL ALINIR?
Taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.
KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alabileceğiniz tarihleri ve Şubeyi/Teslim Noktasını T.C. kimlik numaranız ile https://kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır.
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