KYK burs ödemeleri 2024-2025: KYK bursu ne zaman yatacak?

2024-2025 KYK burs ödemeleri için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanan KYK burs başvuru sonuçlarıyla birlikte, 2024-2025 eğitim öğretim yılında burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak?



KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.



Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.

