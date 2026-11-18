ÖDEMELER TOPLU MU YAPILACAK?

KYK burs ödemeleri kasım ayın yapılırsa eğer ödemeler ekim ve kasım ayları olmak üzere 2 aylık toplu bir şekilde yapılacak. Yani bir lisans öğrencisi 2 aylık ödemeyle 8 bin liralık bursa kavuşacak.

Ödemeler eğer aralık ayında yatırılırsa burs miktarı 3 aylık toplu yapılacak ve öğrencilerin eline 12 bin lira para geçecek.