KYK burs ödemesi sorgulama 2026. KYK bursu yattı mı, hangi ayda yatacak? Ödemeler toplu mu olacak?
18.11.2026 13:18
KYK burs ödemeleri için geri sayım başladı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı yükseköğretim burs ve öğrenim kredisi taahhütname onay süreçlerinin tamamlanmasıyla gözler bursların yatacağı tarihe çevrildi.
KYK burslarında ilk ödemelerin ne zaman yatırılacağını merak eden öğrenciler, "KYK bursu yattı mı, hangi ayda yatacak, ödemeler 2 aylık mı yoksa 3 aylık mı toplu yatacak?" sorularına yanıt arıyor. KYK bursu yattı mı, hangi ayda yatacak? Ödemeler toplu mu olacak?
KYK BURS ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına yatırılacak ilk KYK bursları için gözler ödeme tarihlerine çevrildi.
Geçtiğimiz yıl 18-20 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlayan ödemelerin, bu yıl da aynı tarihlerde yatırılması bekleniyor.
KYK burs ödemesi için gözler banka hesaplarında.
ÖDEMELER TOPLU MU YAPILACAK?
KYK burs ödemeleri kasım ayın yapılırsa eğer ödemeler ekim ve kasım ayları olmak üzere 2 aylık toplu bir şekilde yapılacak. Yani bir lisans öğrencisi 2 aylık ödemeyle 8 bin liralık bursa kavuşacak.
Ödemeler eğer aralık ayında yatırılırsa burs miktarı 3 aylık toplu yapılacak ve öğrencilerin eline 12 bin lira para geçecek.