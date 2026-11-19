KYK burs ödemesi sorgulama ekranı 2026. KYK burs ödemeleri başladı, ne kadar yatacak?
19.11.2026 11:13
Son Güncelleme: 19.11.2026 11:14
KYK burs ödemeleri 2 aylık toplu bir şekilde hesaplara yatırılacak.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk kez yükseköğretim bursu almaya hak kazanan yüz binlerce üniversite için beklenen haber geldi ve burs ödemeleri başladı.
2026-2027 KYK burs ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı.
Taahhütname onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk burs ve kredi ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmaya başlandı. Ödeme gününü ve hesabına geçecek toplu tutarı merak eden öğrenciler, ödemelerin 2 ay mı yoksa 3 ay mı toplu olarak yapıldığını merak ediyor.
KYK BURS ÖDEMELERİ BAŞLADI
2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs/öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenciler için ödemeler başladı.
Burs almaya hak kazanan öğrenciler, Ziraat Bankası'nın mobil hesapları üzerinden burs için yatan miktarı banka hesaplarında görebilecek.
2026-2027 KYK burs ödemeleri yapılmaya başladı.
KYK BURSU HER AYIN KAÇINDA YATACAK?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenecek. Burs ve krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatırılacak.
2026-2027 KYK BURSU NE KADAR?
Ön lisans ve lisans 4.000 TL
Yüksek lisans 8.000 TL
Doktora 12.000 TL