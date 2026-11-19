2026-2027 KYK burs ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı.

Taahhütname onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk burs ve kredi ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmaya başlandı. Ödeme gününü ve hesabına geçecek toplu tutarı merak eden öğrenciler, ödemelerin 2 ay mı yoksa 3 ay mı toplu olarak yapıldığını merak ediyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ BAŞLADI

2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs/öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenciler için ödemeler başladı.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, Ziraat Bankası'nın mobil hesapları üzerinden burs için yatan miktarı banka hesaplarında görebilecek.