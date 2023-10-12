KYK bursu ne kadar? 2023 KYK burs/kredi ödemesi

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 19 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Öğrenciler başvuru yaparken bir yandan da güncel KYK burs ve kredi ödeme miktarını merak ediyor. İşte, 2023 KYK burs ödeme miktarı...



BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?



Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız." ifadeleri kullanıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurunun detayları da paylaşıldı. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek.



KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?



Mevcut durumda, KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.2024 yılının başında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor.



