KYK bursu ne zaman ve hangi durumlarda kesilir? (KYK bursu kesilme nedenleri)

KYK burs başvuruları öncesinde KYK burslarının ne zaman ve hangi nedenlerden dolayı kesileceği araştırılmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden, KYK burslarının hangi durumlarda kesileceği açıklandı. Peki, KYK bursu ne zaman ve hangi durumlarda kesilir?



KYK BURSU NE ZAMAN KESİLİR?



KYK bursunun erken kesilme nedenleri şu şekilde sıralanıyor;



• Başarısız olma,



• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,



• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama



• Öğretim kurumunun kapatılması,



• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,



• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.