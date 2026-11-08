KYK bursu ne zaman yatacak? 2026-2027 GSB KYK burs ödeme takvimi ve ücreti
08.11.2026 13:16
2026-2027 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı.
2026-2027 eğitim-öğretim dönemi burs ve kredi sonuçlarının ilan edilmesinin ardından ilk ödeme tarihleri araştırılıyor. Öğrenciler hak kazandıkları burs veya kredileri yatacağı tarihi merak ediyor.
KYK burslarının ne zaman yatırılacağı, burs ödemelerinin yapılmasını bekleyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, ekim, kasım ve aralık ayları için ödemelerin 3 aylık olup olmayacağını da sorgulamaya başladı.
2026-2027 KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan burs tarihleri şöyle:
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
KYK burs ve öğrenim kredisi ücretlerinin ne kadar olduğu da belli oldu. İşte 2026 yılı ücretleri.
Buna göre: Ön lisans ve lisans 4.000 TL
yüksek lisans 8.000 TL
Doktora 12.000 TL