KYK bursu ne zaman yatacak? 2026-2027 GSB KYK burs ödeme takvimi ve ücreti

KYK burslarının ne zaman yatırılacağı, burs ödemelerinin yapılmasını bekleyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, ekim, kasım ve aralık ayları için ödemelerin 3 aylık olup olmayacağını da sorgulamaya başladı.

2026-2027 KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan burs tarihleri şöyle:

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs/kredi ödenmektedir. Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmektedir.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve öğrenim kredisi ücretlerinin ne kadar olduğu da belli oldu. İşte 2026 yılı ücretleri.

Buna göre: Ön lisans ve lisans 4.000 TL

yüksek lisans 8.000 TL

Doktora 12.000 TL