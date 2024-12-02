KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2024-2025 GSB kasım ayı KYK burs ödemeleri)
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs almaya hak kazanan öğrenciler, kasım ayı burs ödemelerinin yapılacağı tarihi sorgulamaya başladı. Burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs almaya hak kazanmıştı. Peki, kasım ayı KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak?
2024-2025 KYK burs ödemeleri için takvim sorgulanmaya başladı. Kasım ayında burs alacak olan üniversite öğrencileri, gözlerini GSB'den gelecek burs ve kredi ödemeleri duyurusuna çevirdi. Peki, kasım ayı KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak?
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre bu ay (kasım) ve her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.
ÖDEMELER TOPLU MU YAPILACAK?
Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.
Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bu sene de 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kyk Burs
- E Devlet
- Kyk
- Gençlik Ve Spor Bakanlığı