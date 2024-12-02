KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2024-2025 GSB kasım ayı KYK burs ödemeleri)

2024-2025 KYK burs ödemeleri için takvim sorgulanmaya başladı. Kasım ayında burs alacak olan üniversite öğrencileri, gözlerini GSB'den gelecek burs ve kredi ödemeleri duyurusuna çevirdi. Peki, kasım ayı KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak?



KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?



İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.



Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre bu ay (kasım) ve her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.

