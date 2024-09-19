KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman? Yurt başvurularında son durum

2024-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler bi yandan üniversite kayıtlarına odaklanırken bir yandan da KYK yurtlarında barınma imkanı için başvuruları sorguluyor. İşte, KYK yurt başvurularında son durum...



KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?



Üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ve yüksek lisans/doktora öğrencileri için yurt başvuruları henüz başlamadı.



Yakın zaman içinde KYK'dan konuya dair açıklama gelmesi bekleniyor.

