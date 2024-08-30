KYK ek yurt başvuruları ne zaman? 2024 KYK yurt başvurularında son durum

2024-2025 eğitim yılı öncesi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları geride kaldı. Kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılı için KYK yurt başvurusunda bulundu. Çeşitli nedenlere yurt başvurusunu yapamayan ya da tarihi kaçıran öğrenciler ise ek başvuru tarihine odaklandı. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman?

KYK ek yurt başvuruları ne zaman? 2024 KYK yurt başvurularında son durum

2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının geride kalmasının ardından değerlendirme işlemleri devam ediyor. Sonuçlar ilgili kurumların incelemesinin ardından ilan edilecek. Sonuçların belli olması ile bu kez de ek yurt başvuruları gündeme gelecek.

YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl sonuçlar 13 Eylül'de açıklanmıştı.

Bu yıl da benzer şekilde KYK yurt sonuçlarının eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Sonuçlar "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden ilan edilecek.

2024 KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurtlarına ek başvuru takvimi netlik kazanmadı.

YKS ek yerleştirme sürecinin başlaması ile birlikte KYK yurtlarında ek yurt başvuru ekranının bir kez daha açılması bekleniyor.

KYK yedek yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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