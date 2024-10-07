KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 GSB ek yurt başvuru sonuçlarında

2024 KYK ek yurt başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 7 Ekim'de sona erecek olan KYK ek yurt başvuruları sonrasında, başvurularını tamamlayan yüzlerce kişi sonuç tarihini araştırıyor. Peki, 2024 KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?



BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ek başvuru süreci 7 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular saat 23.59'da sona erecek.

