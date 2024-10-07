KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 GSB ek yurt başvuru sonuçlarında
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. KYK ilk yurt başvuru sonuçlarında yedek listede olan adayların tekrardan başvurduğu ek yurt işlemleri 7 Ekim'de sona erecek. Başvuruların ardından ise gözler KYK ek yurt başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, 2024 KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 KYK ek yurt başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 7 Ekim'de sona erecek olan KYK ek yurt başvuruları sonrasında, başvurularını tamamlayan yüzlerce kişi sonuç tarihini araştırıyor. Peki, 2024 KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ek başvuru süreci 7 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.
Başvurular saat 23.59'da sona erecek.
KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK ek yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Kyk
- Başvuru
- Kyk Yurt