KYK kredi ve burs mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurdundaki öğrencilerie iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bizim okul hayatımız, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan çok çalkantılı çok sıkıntılı bir döneminde geçti. Bir yandan ideolojik gerilimlerin ve kavgaların, diğer yandan ise yoksulluk. Hepsinin üzerine bir de 12 Eylül darbesinin altında eğitimimizi tamamlamaya çalıştık. Bizim evlatlarımızda hem koalisyonların yol açtığı siyasi istikrarsızlığın hem de vesayetin tüm çirkin yüzünü sergilediği siyasi ve sosyal çalkantıların gölgesinde eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürdüler.

Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için çok çalıştık. Engelleri aştık, eser ve hizmet ürettik.

"GENÇLERİMİZİN ÜLKE SINIRLARINI AŞAN BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUZ"



Gittiğim her yerde özellikle burada da gayretleriyle enerjileriyle, birikimleriyle 2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik görüyorum. Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe TeknoFest gençliği diyorum. Zira sizler artık uzayı okuyorsunuz. Artık sizler uzaya bu milletin, gençliğin göndereceği uzay araçlarının bütün tanzimini hesaplamalarını ve bu hesaplarla onların hazırlığını yapıyorsunuz. Gençlerimizin ülke sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz. Biz ayrım yapmıyoruz.

"45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



Pençe-Kilit harekatı devam ediyor. 45 terörist etkisiz hale getirildi. İnlerine giriyoruz. Sayı daha da artacak.



İktidara gelirken ülkemizi 4 temel alan üzerinde yükselteceğiz dedik. eğitim, sağlık, adalet ve emniyet.



Ülkemizde eskiden üniversite kapısında yığılma vardı. Şimdi kimseyi açıkta bırakmıyoruz. Üniversite olmayan il yok.



Yurtlarımızın sayısını biz 190'dan 778'e, yurt kapasitelerini de 182 binden 747 bine yükselttik. İsteyen her öğrencimize aylık 850 TL bursa ya da kredi veriyoruz.



KYK KREDİ VE BURS MAYIS ÖDEMESİ BAYRAM ÖNCESİ



Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız.