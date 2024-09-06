KYK taahhütname onayı nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet kapısı üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor. İşte, KYK taahhütname onayı hakkında bilgiler...



TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?



Taahhütname, şahsın kendine ait olan hesabı veya kendi adına, farklı bir “gerçek” ya da “tüzel” kişiye, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir şekilde, bir işin yapılmasını ya da bir şeyin teslim alındığının kanıtı olarak verdiği/aldığı belgeye verilen isimdir.



TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?



Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.



Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebiliyor ve taahhütnamelerini onaylayabiliyor.



İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin, yurt kayıt işlemini 7 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet’te yer alan taahhütnameyi onaylayarak tamamlaması gerekiyor.



Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebiliyor.