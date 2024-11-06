KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? 2024-2025 KYK burs sonuçları sonrası gündemde

2024-2025 KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, taahhütname onaylarının nasıl yapılacağı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurusuyla birlikte, KYK taahhütname onayının yapılacağı son tarih belli oldu. Peki, KYK bursu taahhütname onayı nasıl yapılır?



TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?



Taahhütname, şahsın kendine ait olan hesabı veya kendi adına, farklı bir “gerçek” ya da “tüzel” kişiye, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir şekilde, bir işin yapılmasını ya da bir şeyin teslim alındığının kanıtı olarak verdiği/aldığı belgeye verilen isimdir.

