KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? 2024-2025 KYK burs sonuçları sonrası gündemde
KYK taahhütname onayının nasıl yapılacağı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla merak edilmeye başladı. 5 Kasım tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan KYK burs sonuçları sonrasında, burs almaya hak kazanan öğrenciler, taahhütname onayının nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?
2024-2025 KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, taahhütname onaylarının nasıl yapılacağı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurusuyla birlikte, KYK taahhütname onayının yapılacağı son tarih belli oldu. Peki, KYK bursu taahhütname onayı nasıl yapılır?
TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?
Taahhütname, şahsın kendine ait olan hesabı veya kendi adına, farklı bir “gerçek” ya da “tüzel” kişiye, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir şekilde, bir işin yapılmasını ya da bir şeyin teslim alındığının kanıtı olarak verdiği/aldığı belgeye verilen isimdir.
KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.
Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebiliyor ve taahhütnamelerini onaylayabiliyor.
KYK burs taahhütname onayı, 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
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