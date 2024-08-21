KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? 2024 yurt başvuru takvimi

Öğrenciler, GSB yurt başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Henüz başvuru yapmayan üniversiteliler de başvurular için son tarihe odaklandı. İşte, 2024 yurt başvuru takvimi...



KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları, 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da sona erecek.



12 FARKLI KURUM İNCELEYECEK



Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.



Yerleştirme sürecinde ailenin gelir ve sosyal durumu ile başarı kriterleri baz alınarak öğrencinin durumu tespit edilecek. Başvuru beyanlarının doğruluğu, Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca inceleyecek.

