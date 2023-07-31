KYK yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? 2023 Yurt başvurularında son durum

Üniversite yerleştirmeleri için süreç devam ederken yurt başvuru tarihleri de merak konusu oldu. Üniversite öğrencilerinin yurt başvurusunda öncelikli tercihi olan KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) yurt başvurularıyla ilgili en çok sorulan soruların yanıtlarına resmi sayfasından yanıt verdi. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? İşte 2023 Yurt başvurularında son durum...

KYK yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? 2023 Yurt başvurularında son durum

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? 2023 Yurt başvurularında son durum - 1

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.

Bu yılki başvuruların da üniversite yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? 2023 Yurt başvurularında son durum - 2

KYK YURTLARINDA ÜCRERSİZ BARINMA HAKKI OLAN ÖĞRENCİLER

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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