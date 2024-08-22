KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 GSB KYK yurt başvuru sonuçları)

2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 24 Ağustos'ta tamamlanacak olan KYK yurt başvurularının ardından gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. KYK yurt başvurularını tamamlayan öğrenciler, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da sona erecek. KYK yurt başvuru sonuçlarının ise eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?



Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,



Gazi ve gazi çocukları,



Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,



Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,



Devlet koruması altında olanlar,



Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.