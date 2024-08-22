KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 GSB KYK yurt başvuru sonuçları)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, başvurularını tamamlayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2024-2025 akademik yılının başlamasına kısa bir zaman kala, kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde yaşayacak olan öğrenciler, yurt başvurularını tamamladı. Şimdi gözler ise KYK yurt başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. Peki, 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 GSB KYK yurt başvuru sonuçları)

2024-2025 yurt başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 24 Ağustos'ta tamamlanacak olan KYK yurt başvurularının ardından gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. KYK yurt başvurularını tamamlayan öğrenciler, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da sona erecek.

KYK yurt başvuru sonuçlarının ise eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 GSB KYK yurt başvuru sonuçları) - 1

KİMLER YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

Lastik değiştirenlere TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Lastik değiştirenlere TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Irak ile güvenlik mutabakatı | MSB kaynakları: Terör örgütlerine karşı mücadele sağlanacak

Irak ile güvenlik mutabakatı | MSB kaynakları: Terör örgütlerine karşı mücadele sağlanacak

Kırklareli'nde 14 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 14 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'da sıcaktan bunalan vatandaşlar kendini böyle serinletti

Bursa'da sıcaktan bunalan vatandaşlar kendini böyle serinletti

İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 50'nin altında

İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 50'nin altında

Düzce'de trafik kazası: 2 yaralı

Düzce'de trafik kazası: 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...